44 تدخل للحماية المدنية بتبسة لإخماد الحرائق

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة 44 تدخل لإخماد حرائق تنوعت بين غابات ومحاصيل زراعية.

وبالنسبة لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية تم تسجيل 44 تدخل أسفر عن 4 حرائق حيث تم تسجيل احتراق حوالي 47،61 هكتار.

وتنوعت النباتات المحروقة بين صنوبر حلبي،حلفاء،ادغال،اعشاب،يابسة،بلوط. الحرائق تم تسجيلها في كل من جبل ازمر،التلة،الكريزة،جبل انوال،كاف بن داهش.

أما بالنسبة للمحاصيل الزراعية فتم تسجيل 36 تدخل أسفر عن تسجيل 25 حريق.

حيث تم تسجيل خسائر في 1996 حزمة تبن،105 شجرة مثمرة،25 نخلة،29,5 هكتار سنابل قائمة بين شعير وقمح.