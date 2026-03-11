44 مطعما للإفطار بالشلف… أكثر من 440 ألف وجبة خلال 20 يوما من رمضان

تتواصل بولاية الشلف مبادرات التضامن خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم فتح 44 مطعما للإفطار عبر مختلف بلديات الولاية.

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التكفل بالصائمين من العائلات المعوزة وعابري السبيل.

وكشف مدير النشاط الاجتماعي و التضامن بولاية الشلف، بن رجم كمال، في تصريح لـ “النهار أونلاين” أن عدد الوجبات المقدَّمة منذ بداية الشهر الفضيل إلى غاية اليوم العشرين من رمضان، فاق 440 ألف وجبة، ما يعكس حجم العمل التضامني الذي تشهده الولاية طيلة هذا الشهر.

وحسب المسؤول ذاته فإن هذه الوجبات تتوزع بين وجبات محمولة يتم توجيهها إلى العائلات المحتاجة، وأخرى تقدَّم بعين المكان داخل مطاعم الإفطار لفائدة الصائمين وعابري السبيل. وذلك في ظروف تنظيمية محكمة تراعي شروط النظافة وجودة الوجبات.

وأضاف أن مطاعم الإفطار يبلغ عددها 44 مطعما موزعة عبر مختلف البلديات، وتشرف عليها جمعيات خيرية بالتنسيق مع السلطات المحلية والهلال الأحمر الجزائري، حيث يتجند المتطوعون يوميا لتحضير وتوزيع وجبات الإفطار قبيل أذان المغرب.

وتجسد هذه المبادرات، حسب المتحدث، روح التكافل والتضامن الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع الجزائري خلال شهر رمضان، من خلال تضافر جهود الهيئات الرسمية، الجمعيات والمتطوعين لإدخال الفرحة على الصائمين.