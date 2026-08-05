44 موقوفًا و21 طنًا من الكوكايين.. تفاصيل أكبر عملية تهريب بدعم من مستثمرين في دبي

أطاحت السلطات الإسبانية بشبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات الصلبة إلى أوروبا. وهذا حسب ما أوردته اليوم الأربعاء وسائل إعلام إسبانية .

الشبكة كانت تعتمد على تمويل مستثمرين في الإمارات مع توقيف 44 شخصا وحجز 21 طنا من الكوكايين.

العملية جاءت تتويجا لتحقيقات استمرت عدة سنوات استهدفت شبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في نقل شحنات الكوكايين إلى إسبانيا. وكانت الشبكة تستغل حاويات الشحن التجاري لإخفاء المخدرات وإدخالها إلى أوروبا.

وأفاد الحرس المدني الإسباني في بيان له بأن العملية نفذت بتنسيق وثيق مع الشرطة الوطنية في الإكوادور وتحت إشراف وكالة “يوروبول”.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلقى دعما ماليا من مستثمرين في دبي بينما كانت تعتمد على مسارات بحرية لإيصال شحناتها إلى إسبانيا.

وتعد هذه الضربات الأمنية الأولى ضد هذه الشبكة تعود إلى مارس 2025 عندما نفذت السلطات الإكوادورية سلسلة مداهمات طالت نحو 50 عقارا. وأسفرت عن توقيف 36 مشتبها فيهم في إطار المرحلة الأولى من التحقيق.

كما أن التحقيقات كشفت أن أفراد الشبكة كانوا يلجؤون إلى إخفاء الكوكايين داخل شحنات من السلع التجارية المنطلقة أساسا من ميناء جواياكيل في الإكوادور. مستغلين حركة التصدير نحو أوروبا لإخفاء نشاطهم الإجرامي فيما كانت شحنات الموز من بين الوسائل الأكثر استخداما لإخفاء المخدرات داخل الحاويات.