440 ألف دولار أمريكي لتشجيع الحلول التقنية المبتكرة.. OPPO تطلق تحدي الإلهام 2023

أعلن معهد أوبو للأبحاث، بالتعاون مع شركائه العالميين Qualcomm ventures و GSMA 5G IN و .Amazon Web Services و LinkedIn ، عن إطلاق تحدي .OPPO Inspiration 2023 بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة.

واستنادا إلى عرض العلامة التجارية “Inspiration Ahead”، تهدف OPPO وشركاؤها في منظومة التكنولوجيا العالمية. إلى تقديم حلول جديدة ومبتكرة من خلال توفير التمويل والدعم وفرص الشراكة.

من خلال العمل معا، تأمل شركة OPPO أن يكون لهذه الابتكارات تأثير إيجابي. وأن تعزز الوعي بالقضايا التي تؤثر على المجتمعات العالمية.

كما تتعهد OPPO وشركاؤها بتوفير التمويل والدعم الفني للمقترحات المبتكرة “تؤمن شركة OPPO إيمانا عميقا بفكرة” الابتكار الفاضل “.

بينما نواصل استكشاف التقنيات الجديدة، ما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك بطريقة تضع الناس في المقام الأول. “صرح مدير معهد أبحاث OPPO. “مع وجود قضايا عالمية مثل الصحة العامة. وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وحماية البيئة في صميم اهتماماتنا. لا يمكننا الاعتماد على جهودنا الخاصة لتوفير الحلول. لهذا السبب أطلقنا تحدي الإلهام لتمكين المبتكرين ذوي التفكير المماثل من معالجة هذه القضايا الكبيرة. معنا باستخدام قوة التكنولوجيا وخلق عالم أفضل للجميع. »

فتح أبواب التحدي إلى غاية 30 جوان..

سيتم فتح باب التقديم لتحدي OPPO Inspiration لعام 2023 في الفترة من 8 ماي إلى 30 جوان. وستقام ثلاثة عروض إقليمية في بانكوك وبوسطن وشنطن في أوائل أوت.

وستتم دعوة المتأهلين للتصفيات النهائية من كل من العروض التوضيحية الإقليمية. للانضمام إلى معسكر تسريع تحدي الإلهام والاجتماع مع المديرين التنفيذيين. والخبراء التقنيين في OPPO لمراجعة مقترحاتهم قبل العرض التوضيحي النهائي العالمي في نهاية أوت

كما سيتم تقييم جميع المقترحات الخاصة بتحدي OPPO Inspiration لهذا العام. وفقا للمعايير الأربعة التالية: القابلية للتنفيذ والابتكار التكنولوجي والإمكانات الطويلة المدى والقيم الاجتماعية.

سيتم اختيار ما مجموعه 15 مقترحا مؤهلا من العروض التوضيحية الإقليمية كمرشحين نهائيين عالميين. وسيتم اختيار أفضل 5 مقترحات فائزة في العرض العالمي النهائي. وسيحصل كل منها على منحة قدرها 50,000 دولار أمريكي.

كما تتوفر فرص شراكة أخرى لأكبر 45 مقترحا في العالم ، تتكون من أكبر 15 مقترحا من كل تحد إقليمي ، بما في ذلك :

فرص الإنتاج والتسويق: سيتم إنشاء صندوق حضانة بقيمة إجمالية قدرها 190,000 دولار أمريكي للمشاركة في تطوير حلول للتنفيذ. الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار.

فرص للتقديم في الأحداث التكنولوجية

كما ستتعاون OPPO مع المتخصصين في التكنولوجيا حول العالم لخلق مستقبل أفضل

جمع تحدي OPPO Inspiration في العام الماضي 536 اقتراحا من المبتكرين حول العالم لمواجهة التحديات الرئيسية المتمثلة في “التكنولوجيا القابلة للوصول” و “الصحة الرقمية”. ومنذ ذلك الحين ، عملت OPPO مع 18 من هذه الفرق لمواصلة تنفيذ مقترحاتهم وجلبت بعضها إلى منصات عالمية مثل OPPO INNO DAY 2022 و MWC 2023.

سيركز تحدي OPPO Inspiration 2023 على فئتي “إلهام الناس” و “إلهام للكوكب” ، لمساعدة المتخصصين في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم على تطوير حلول مبتكرة في كلا المجالين.

إلهام للناس: حلول مبتكرة للصحة الرقمية والتكنولوجيا التي يمكن الوصول إليها:

إنها دعوة لتقديم التقنيات والمنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة الرقمية والتقنيات المتاحة. ويتضمن ذلك خوارزميات الصحة، والابتكارات في مجال أجهزة الاستشعار المادية، أي دمج أجهزة استشعار جديدة ومحسَّنة في أجهزة رصد الصحة اليومية، ومنتجات مبتكرة لرصد الصحة الرقمي، والهدف الرئيسي لهذه الفئة هو جعل التقنية و التكنولوجيا متاحة ومفيدة للجميع.

إلهام لكوكب الأرض: حلول مبتكرة لحماية البيئة والتنمية منخفضة الكربون

تماشيا مع التزام OPPO بتحقيق الحياد الكربوني لعملياتها بحلول عام 2050، تدعو هذه الفئة إلى حماية البيئة المبتكرة وحلول التطوير منخفضة الكربون المطبقة على الإلكترونيات الاستهلاكية. ويشمل الطاقة المتجددة والمواد المستدامة والتعبئة والتغليف وعمليات الإنتاج الخضراء وإعادة تدوير الإلكترونيات وإدارة الكربون الرقمية. الهدف الرئيسي هو تقليل التأثير البيئي لتصنيع أو استخدام المنتجات الإلكترونية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا.

سيتم فتح باب التقديم العالمي لتحدي OPPO Inspiration لعام 2023 من 8 ماي إلى 30 جوان. لمعرفة المزيد عن البرنامج أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع التالي :https://www.oppo.com/en/proposal/ .

لمحنة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية رائدة في سوق الأجهزة الذكية العالمية. منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – Smiley Face – في عام 2008 ، عملت OPPO بلا كلل للجمع بين أفضل ما في التصميم والابتكار التكنولوجي. اليوم ، تقدم OPPO مجموعة واسعة من الأجهزة المتصلة بقيادة سلسلة Find و Reno. بالإضافة إلى هذه المنتجات. كما توفر OPPO لمستخدميها نظام التشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud و OPPO +. كما تتواجد OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة ، مع 6 معاهد بحثية و 4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ، بالإضافة إلى مركز تصميم دولي في لندن. يلتزم أكثر من 40,000 موظف في OPPO بتزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بتجربة استثنائية تعزز حياتهم اليومية.