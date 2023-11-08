45 بلدا يشارك في كأس العالم لسيف الحسام بالجزائر

تحتضن الجزائر انطلاقا من يوم غد الخميس، بالقاعة البيضوية، فعاليات كأس العالم لسيف الحسام، والتي ستدوم إلى غاية 12 نوفمبر الجاري.

وستشهد هذه الطبعة المقررة بالجزائر، حسب (و.أ.ج)، مشاركة 340 مبارز، من بينهم 155 من السيدات، يمثلون 45 دولة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن المنتخب الجزائري سيكون ممثلا في هذه المنافسة بـ22 رياضيا، من بينهم 11 في صنف السيدات.

يذكر أن هذه الدورة من كأس العالم السيف الحسام، تدخل ضمن التصفيات المؤهلة للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية (باريس 2024).