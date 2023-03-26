45 حادث مرور.. أرقام قياسية لحوادث المرور بداية رمضان

كشفت قيادة الدرك الوطني، أنه تم تسجيل 45 حادث مرور خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان. أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 76 آخرين بجروح.

وقال الرائد سمير بوشحيط، المكلف بالإتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور بالدرك الوطني، في إتصال مع “النهار”، أنه تم تسجيل 45 حادث مرور خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 8 حوادث بسبب التجاوز الخطير في المنعرجات والمنحدرات. بالإضافة كذلك إلى حوادث السير على اليسار والسرعة المفرطة.

وعن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع حوادث المرور، كشف الرائد سمير بوشحيط، أنه تم تسجيل 28 بالمائة من الحوادث بسبب السرعة المفرطة. داعيا إلى ضرورة وضع ميكانيزمات لمحاربة السلوكات الخطيرة التي تودي بضحايا في الطرقات. كما دعا أيضا إلى ضرورة التكيز والانتباه اثناء السياقة والتقليل من السرعة المفرطة قبل الإفطار. بالإضافة كذلك إلى تجنب المناورات الخطيرة خاصة أصحاب الدراجات النارية وكل أصناف المركبات.

وأضاف ذات المتحدث، في سياق ذي صلة، أنه وبالرغم من الرقم القياس لعدد الحوادث إلا أنه يبقى منخفضا مقارنة بالثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان الفارط لسنة 2022. أين انخفضت الوفيات بـ14 قتيلا. حيث تم تسجيل 24 قتيلا خلال 3 أيام من رمضان 2022. غير أن عدد الجرحى هذه السنة إرتفع بـ11 جريحا مقارنة بالسنة الفارطة.

وأرجع الرائد سبب التراجع في حوادث المرور إلى تزامن الشهر الفضيل مع العطلة المدرسية، أين يفضل الكثير من المواطنين البقاء في البيت خلال رمضان.

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