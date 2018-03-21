45 فنانا في المهرجان الوطني للفنون التشكيلية بسطيف

يشارك 45 فنانا تشكيليا قدموا من 27 ولاية من الوطن في المهرجان الوطني للفنون التشكيلية بدار الشباب لبلدية بئر العرش.

حيث إنطلقت فعالياته اليوم الأربعاء وسيدوم إلى غاية 25 مارس الجاري بولاية سطيف.

وأوضح عزيز طهير المدير المحلي للشباب والرياضة، بأن هذه التظاهرة تندرج في إطار برنامج الوزارة الوصية.

الرامي لتجسيد تطلعات الشباب وبعث روح المبادرة لديهم .

وأضاف ذات المسؤول، بأن برنامج هذا المهرجان يتضمن معارض للوحات فنية و أيام تكوينية لفائدة المشاركين في مجالي الفنون التشكيلية والزخرفة.

ومسابقات لأحسن رسم وأحسن جدارية مع تسطير برنامج ترفيهي لزيارة عدة مناطق سياحية وأثرية.

وقد يهدف هذا المهرجان، إلى تشجيع المواهب وتأطيرها وإعطائها فرصة لعرض أعمالها أمام الجمهور والمختصين

وكشف المتحدث، بأنه بالموازاة مع العطلة الربيعية، تم إطلاق عدة تربصات تكوينية لفائدة الشباب.

على غرار تكوين 50 مؤطرا للمخيمات الصيفية لفائدة الشباب الجامعيين.