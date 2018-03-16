45 ناشرا جزائريا في معرض باريس الدولي للكتاب

يشارك مجموع 45 مؤلفا جزائريا، من القطاعين العمومي والخاص، في معرض باريس الدولي للكتاب أكبر تظاهرة مخصصة للكتاب بفرنسا.

المعرض افتتح أبوابه اليوم الجمعة بمشاركة الأدب الروسي كضيف شرف.

و ستمثل الجزائر في هذا الصالون دور النشر العمومية على غرار الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وكذا ديوان المطبوعات الجامعية.

بالإضافة الى مراكز البحث على غرار المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان والتاريخ ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران.

كما ستمثل العديد من دور النشر الخاصة على غرار الشهاب والقصبة و كذا داليمان.

وسيتم عرض نحو 500 عنوان في التاريخ والتراث وكذا القصص والروايات وأدب الطفل وفن الطبخ والموسيقى.

الى جانب لكتب حول المدن الجزائرية و مناطقها و تراثها، سيقوم المؤلفون خلال أيام المعرض بعمليات بيع بالإهداء لكتبهم.

ويجمع معرض الكتاب بباريس 1.200 عارضا من 45 بلد، تمت برمجة 800 ندوة وتظاهرة.

بالإضافة الى حضور 3.000 مؤلف في اطار البيع بالإهداء.