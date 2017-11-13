450 ألـف سيارة جزائرية سنويا بعد 4 سنوات

توقعت وزارة الصناعة والمناجم انتاج 450 ألف سيارة سنويا من علامات الشركات الخمس المستثمرة في الجزائر في غضون 4 سنوات.

برقم أعمال يصل إلى 400 مليار دينار،ما سيسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية والتصدير إلى الخارج.

وقال دهيمي الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للميكانيك بالوزارة بشير دهيمي على امواج القناة الاذاعية الثالثة.

إن صناعة السيارات تتطور لتصل بعد مرور 4 سنوات من الآن إلى التصدير نحو افريقيا والشرق الأوسط .

وكشف دهيمي أن الافراج عن دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات بات وشيكا كوسيلة لتأطير هذا النوع من النشاط.

وقال أنه يراعي تسهيل مهمة المتعاملين الاقتصاديين ويشترط العمل على الرفع من نسبة الادماج بشكل تدريجي.

كما يفرض على مصنعي السيارات تشجيع انشاء صناعة المناولة والتوجه للتصدير والاهتمام بتكوين العمال.

وفيما يخص نشاط المناولة أبرز بشير دهيمي أن الجزائر ستكون سوقا واعدة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال.