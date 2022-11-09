4500 مليار دينار إنتاج الشعب الفلاحية خلال 2022

أكد وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، أن الشعب الفلاحية الرئيسية سجلت زيادة معتبرة في الإنتاج في السنة الجارية 2022. كما جاء ذلك في كلمته ألقاها خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

في حين، أوضح وزير الفلاحة، أن “على رأس الشعب الإستراتيجية للقطاع، نجد شعبة الحبوب”. “التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2021/2022”. أي “بزيادة قدرها 48 بالمائة مقارنة بالموسم الذي سبقه”. كما عرف إنتاج شعبة البقول الجافة الذي بلغ 1.2 مليون قنطار، ارتفاعا بـ20 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، حسب الوزير.

أما بخصوص إنتاج البطاطا، فعرفت نفس المنحى التصاعدي، حيث تم جني في 2022 أزيد من 44.2 مليون قنطار. أي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي, وفقا للأرقام التقديرية التي قدمها هني.

وفيما تعلق بشعبة الطماطم الصناعية، فقد استقر إنتاجها في حدود 23 مليون قنطار. بينما ارتفع إنتاج الزيتون (زيتون المائدة وزيتون الموجه لإنتاج الزيوت) إلى 9.5 مليون قنطار في 2022 أي بزيادة قدرها 34 بالمائة مقارنة بـ2021.

وبالنسبة اللحوم الحمراء، تظهر الأرقام التقديرية لسنة 2022 ارتفاع الإنتاج إلى 5.7 مليون قنطار بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. في حين يسجل إنتاج اللحوم البيضاء ارتفاعا إلى 4.8 مليون قنطار في هذه السنة بزيادة قدرها 11 بالمائة. وبلغ إنتاج الحليب الطازج 3.4 مليار لتر في 2022 بزيادة قدرها 2 بالمائة.

4500 مليار دينار إنتاج فلاحي خلال 2022

وإجمالا، تقدر القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي خلال العام الجاري بحوالي 4500 مليار دج حسب الإحصائيات المؤقتة. مقابل 3500 مليار دج في عام 2021 أي ما يمثل زيادة قدرها 31 بالمائة. وسمح هذا الإنتاج بتغطية الاحتياجات الوطنية من الغذاء بنسبة 75 بالمائة، يؤكد الوزير.

وحول حصيلة حرائق الغابات لسنة 2022, كشف الوزير عن إتلاف نحو 28 ألف هكتار من الغطاء الغابي والأشجار المثمرة. إلى جانب تسجيل خسائر في الثروة الحيوانية. مشيرا إلى تخصيص الوزارة لغلاف مالي قدره 1.5 مليار دج موجه لتعويض المتضررين على مستوى 33 ولاية مستها النيران.

وفي هذا الإطار, يجري تعويض مربي الماشية المتضررين بما مجموعه 1300 رأس, والفلاحين أصحاب الأشجار مثمرة بحوالي 400 ألف شجرة ومربي الدواجن بالمدخلات البيولوجية بـ21 ألف وحدة. وكذا مربي النحل بأكثر من 15 ألف خلية نحل.