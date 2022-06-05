4520 محبوسا يجتازون إمتحان البيام غدا

يشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، على إعطاء إشارة انطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط للموسم 2021/2022، يوم غد الإثنين، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بجاية.

وحسب بيان لوزارة العدل، فقد تم خلال الموسم الدراسي الحالي تسجيل 4520 محبوس في شهادة التعليم المتوسط. منهم 4446 محبوس و74 محبوسة.

وسيجتاز المعنيون، امتحان شهادة التعليم المتوسط بـ47 مؤسسة عقابية معتمدة كمركز امتحان. موزعة عبر التراب الوطني تحت إشراف الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

وذكر البيان، أنه قد تم تسجيل 28884 محبوس في التعليم عن بعد. وتسجيل 6399 محبوس في فصول محو الأمية. و41 محبوس لمزاولة التعليم العالي في إطار نظام الحرية النصفية.

إذ يتم السماح لهم بالخروج صباحا لمزاولة الدراسة في الجامعة دون حراسة. مع رجوعهم مساء وهذا وفق البرنامج الزمني المحدد من الجامعة.

و عليه فالمجموع الكلي للمحبوسين المسجلين بمختلف أطوار التعليم هو 35324 محبوس. أما في مجال التكوين المهني والحرفي، فقد تم تسجيل 45976 محبوس. منهم 44409 محبوس مسجل في التكوين المهني و1567 محبوس مسجل في التكوين الحرفي.

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قرابة 740 ألف مترشح يجتازون إمتحانات “البيام ” غدا

سيجتاز قرابة 740 ألف مترشح، إبتداء من يوم غد الإثنين، إختبارات شهادة التعليم المتوسط “دورة جوان 2022”. موزعين على 2800 مركز إجراء. لافتكاك تأشيرة الإنتقال إلى الطور الثانوي. ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19. وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. داعيا المترشحين إلى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي. كما أكد وزير التربية، أن الوزارة حريصة على تطبيق القوانين بصرامة إزاء كل من يريد بث مواضيع خاطئة ومفبركة. عبر وسائط التواصل الاجتماعي. معتبرا أن هذا السلوك السيء من شأنه “التشويش على المترشحين وارهاقهم نفسيا وجسديا”. كما دعا بلعابد الأولياء إلى تقديم نصائح وإرشادات لأبنائهم للمراجعة والإقبال على الإمتحان في هدوء وسكينة”. وبخصوص الاجراءات المتعلقة بتوقيت الامتحانات، سيتم فتح مراكز الاجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين بغرض اظهار بطاقة الهوية والاستدعاء. كما يتم سحب الهواتف النقالة منهم، بعدها يقوم كل مترشح بالتعرف على القاعة التي يمتحن فيها قبل الساعة الثامنة والنصف. وهو الموعد المحدد لانطلاق الامتحان. كما وجهت وزارة العدل الخميس الماضي مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية. دعتهم فيها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس. بهدف إتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات. لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

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