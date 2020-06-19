454 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا عبر العالم

تجاوزت حصلية الوفيات جراء فيروس كورونا في مختلف دول العالم 45 ألف حالة.

وحسب آخر الأرقام والاحصائيات لجامعة، جونز هوبكنز، التي نشرتها اليوم الجمعة، فإن عدد الوفيات تجاوز في الولايات المتحدة 118 ألف وفاة.

فيما بلغ دد حالات الإصابة بالفيروس بأمريكا حتى اليوم 2 مليون و191 ألف إصابة.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 47 ألف، ويقترب عدد الإصابات فيها من مليون إذ بلغ 978 ألف إصابة.

ورغم ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات إلى 560 ألفا، إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 7650 حالة وفاة.

وسجلت الهند نحو 13 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات فيها 380 ألف إصابة.

وبخصوص بعض الدول الأوروبية بلغ عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا أكثر من 34 ألفا، بينما سجلت فيها نحو 240 ألف إصابة بالفيروس.

وفي فرنسا بلغ عدد الوفيات حوالي 30 ألفا والإصابات أكثر من 195 ألفا، تليها إسبانيا حيث تجاوز عدد الوفيات 27 ألفا وسجلت أكثر من 254 ألف إصابة بالفيروس حتى الآن.