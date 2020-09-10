46 ألف مستثمرة فلاحية غير موصولة بالكهرباء

كشف مدير مجموعة الطاقة الشمسية، بوخالفة يايسي، أن 46 ألف مستثمرة فلاحية غير موصولة بالشبكات الكهربائية.

وقال يايسي في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، إن”46 ألف مستثمرة غير موصولة بالشبكات الكهربائية وهو ما يمثل714 ألف هكتار”.

وأضاف أن مصالحه تعمل منذ فيفري مع الفلاحين والمؤسسات الزراعية للسماح للمستثمرات الفلاحية بالاستفادة من الطاقة الشمسية.

وتابع بالقول ” أن المواقع التي يمكن كهربتها بالطاقة الشمسية تمثل 55 بالمائة من حيث المساحة”.

وأكد يايسي، أن مجموعته تملك خارطة طريق لمرافقة برنامج الحكومة المتعلق بتنمية الطاقات المتجددة.

وأوضح أن الإندماج الوطني في صناعة معدات إنتاج الطاقات المتجددة تمثل أقل من 10 بالمئة.

وكشف يايسي، أن مصالحه تعمل مع مصنعي مزودي الزجاج والألمنيوم والبلاستيك لإنتاج مركبات لصالح الصناعة الشمسية”.

ولترقية القطاع، أشار يايسي إلى ضرورة وضع مخطط عمل من طرف الحكومة حول آجال محددة بالتعويل على المؤسسات الصغيرة والجامعيين.