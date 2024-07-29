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الوطني

°46.. حرارة قياسية بهذه الولايات حتى الأربعاء

بقلم نادية بن طاهر
°46.. حرارة قياسية بهذه الولايات حتى الأربعاء
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حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 46 درجة تحت الظل، إلى غاية يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من سيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وغليزان، الشلف، وعين الدفلى.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية، من موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل إلى غاية يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف.

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