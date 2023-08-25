قناة النهار 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت بقلم قناة النهار نشر في 25 أوت 2023 - 15:16 اصطدام حافلة شارك غرِّد أرسل 43 0 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QUjXP اقرأ أيضا صريح جدا: هل يهتم الجزائريون بمتابعة الأحداث قناة النهار 25 أوت شاهد رسائل من الشعب الفلسطيني للجزائريين.." اتقاسم بيتي مع الجزائري" قناة النهار 20 أوت وهران : حديقة موبيلار بالعاصمة الباهية..الوجهة المفضلة للعائلات خلال الصيف قناة النهار 07 أوت الدورات الكروية عبر الأحياء.. المتنفس الوحيد لشباب المنطقة بورقلة قناة النهار 13 أوت مستغانم / قطاع التربية يتدعم بمؤسسات تربوية جديدة مطلع الموسم الدرسي القادم قناة النهار 22 أوت طالع هابط: النوي يطالب والي عين تموشنت بإنصاف راعي طاعن في السن وإيجاد حل له ولماشيته قناة النهار 10 أوت صريح جدا : وعود الزواج الكاذبة..هذا هو رأي الجزائريين قناة النهار 08 أوت صريح جدا: إخترت شريكة حياتك وتم رفضها من قبل والديك.. كيف تتصرف ؟ قناة النهار 18 أوت صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون العطلة الصيفية قناة النهار 06 أوت محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت