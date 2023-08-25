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قناة النهار

46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت

بقلم قناة النهار
46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت
اصطدام حافلة
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46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت

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