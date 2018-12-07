46 مليار دينار الميزانية الأولية لولاية الجزائر سنة 2019

قدرت الميزانية الأولية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2019 بـ 46 مليار دينار بزيادة قدرت بـ 4 ملايير دينار مقارنة بالسنة الفارطة.

وقال سعيدي اعمر زوبير رئيس لجنة المالية والإقتصاد بالمجلس الولائي، أن الأعضاء سيصادقون على الميزانية الأولية يوم الإثنين المقبل.

مشيرا إلى أن الميزانية وزعت على قسمي التسيير والإستثمار أين خصص 28 مليار دينار لقسم التسيير و18 مليار دينار للإستثمار.

وأضاف ذات المتحدث، أن اللجنة شرعت الأسبوع الفارط في عدة لقاءات لمناقشة الميزانية الأولية في انتظار عرضها الإثنين المقبل للمصادقة.

من جهتها خصصت ولاية الجزائر 100 مليار سنتيم لإنجاز المذبح العصري ببلدية براقي بعد المصادقة عليه في سنة 2006.