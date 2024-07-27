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الوطني

°46.. موجة حر قياسية على 8 ولايات غدا

بقلم نادية بن طاهر
°46.. موجة حر قياسية على 8 ولايات غدا
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حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من موجة حر مع تسجيل درجات حرارة قياسية بداية من يوم غد الأحد.

وحسب ذات النشرية، فقد تتعدى درجات الحرارة 46 درجة تحت الظل بداية من يوم الأحد، إلى غاية يوم الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من غليزان والشلف وعين الدفلى.

فيما حذرت نشرية خاصة ثانية لمصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل درجات حرارة مرتفعة تتعدى 42 درجة تحت الظل بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الاثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة، عنابة، والطارف.

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