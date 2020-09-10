4647 محبوس يجتازون إمتحان “الباك” الأحد المقبل

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، أن4647 محبوسا سيشاركون في لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة سبتمبر 2020، ابتداء من 13 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان للوزارة، يتوزع المشاركون في “الباك”، على مستوى 44 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية.

وتجرى هذه الامتحانات تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها أساتذة تابعون لقطاع التربية الوطنية، وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط وزارة العدل بوزارة التربية الوطنية.

وأشار البيان، إلى أنه خلال هذا الموسم 2020/2019، تم تسجيل 38231 محبوسا تابعوا الدراسة بمختلف الأطوار موزعين كما يلي: التعليم عن بعد “30377”، والتعليم العالي “616”، ومحو الأمية “7238”.

وتلقى المترشحون دروسا للدعم تحت إشراف 702 أستاذا تحضيرا لمختلف امتحانات نهاية السنة.

وإلى جانب عدد المسجلين في أطوار التعليم العام، يتابع 41284 محبوسا تكوينا مهنيا وحرفيا موزعين على 117 تخصصا بما في ذلك المسجلون ضمن دورة فيفري 2020.

وسيتم إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات “شهادة البكالوريا”، على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل البرواقية يوم 13 سبتمبر 2020، يضيف البيان.