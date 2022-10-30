47 بالمائة فقط من الأساتذة الجامعيين تحصلوا على درجة الأستاذية

تشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى وجود نسبة تقل عن الخمسين من المائة من الأساتذة الجامعيين الذين يحملون درجة الأستاذية. كما تطمح الوزارة الوصية إلى رفع تلك النسبة إلى ستين من المائة بحلول عام 2025.

وبحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، فإن الأساتذة الحاملين لدرجة الأستاذية تقدر حاليا حسب أرقام الوزارة الوصية بـ47 من المائة.

وتقدر نسبة المتحصلين على شهادة دكتوراه بسبعين من المائة، من مجموع الأساتذة الجامعيين. وسط طموحات برفعها تدريجيا خلال السنوات القادمة. حيث يرتقب أن تصل إلى 75 من المائة العام الداخل، و80 بالمئة في 2024 لتقفز إلى التسعين من المائة في آفاق 2025.

كما أنه من المرتقب أن تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1400 منصب مالي بعنوان 2023 لفائدة الأساتذة الباحثين.

وخلال جلسة الاستماع التي خصِصت لوزير القطاع كمال بداري من طرف لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا. كشف الوزير عن تنصيب لجنة خاصة مستقبلا تتكفل بمراقبة جودة التعليم العالي في الجامعات.

كما تعهد الوزير بتحسين الجانب الاجتماعي لهذه الفئة. من خلال رفع تقرير مفصل إلى وزير السكن والعمران والمدينة من أجل تخصيص “كوطة” للأساتذة.

وأدرجت الحكومة في إطار مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، 8413 منصبا شاغرا تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يتوجب تعبئتها من أصل أزيد من 59 ألف منصبا شاغرا.

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