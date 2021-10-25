47 جزائري في قائمة أفضل 2 بالمائة من باحثي العالم لسنة 2021

أصدر مجموعة من باحثين في جامعة ستانفورد في قاعدة البيانات العلمية “سكوبيس” قائمة بأسماء أعلى 2 بالمائة من باحثي العالم. الأكثر إستشهادا في مختلف التخصصات لسنة 2021.

ويبلغ عدد الباحثين حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة. وتم الإعتماد على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصص علمي. و176 تخصص فرعي للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

كما أن التقييم يعتمد على إستشهادات العلماء ومؤشر “H index” أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp