47 درجة غدا الأربعاء على هذه المناطق

تشير توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء، إلى أن الطقس سيكون غائم جزئيا بالمناطق الشمالية. مع تسجيل أمطار رعدية بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة، فيما سيكون الطقس مشمسا بالمناطق الجنوبية وحارا بوسط الصحراء والواحات. ومشمسا إلى ممطر بالواحات بعد الظهيرة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و28 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 24 و33 درجة بالمناطق الداخلية وبين 35 و47 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال والجنوب.