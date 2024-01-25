47 قتيل و212 جريح في 133 حادث مرور خلال الأسبوع

أحصت مصالح الدرك الوطني، على مستوى نطاق اختصاصها، وفاة 47 شخصا وإصابة 212 آخرين على إثر وقوع 133 حادث مرور خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، أنّ وحدات الدرك الوطني سجّلت عبر إقليم الاختصاص وقوع 133 حادث مرور خلّف مقتل 47 شخصاً وإصابة 212 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومقارنة بالأسبوع الماضي عرف عدد حوادث المرور والوفيات “ارتفاعاً مقارنة بـ +8 وكذا في عدد الجرحى بـ +55. فيما تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بـ -1.

وجاءت ولاية تمنراست في المقدمة بالنسبة لهذه الحصيلة المأساوية بـ 8 حوادث. متبوعة بولاية تيبازة بـ 7 حوادث ثم ولايتي الجزائر وبومرداس بست حوادث.