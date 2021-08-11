48 درجة على الولايات التي تحاصرها الحرائق اليوم

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من درجات حرارة جد قياسية تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل، مرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة عنابة والطارف

ووضعت مصالح الأرصاد الجوية لاول مرة السواحل الشرقية للبلاد ضمن التنبيه من الدرجة الثالثة باللون الأحمر من خلال تسجيل درجات حرارة جد قياسية تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

ويتعلق الأمر بولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.

وتعرف العديد من ولايات الوطن، اشتعال حرائق واسعة عبر عدة مناطق، خلفت خسائر بشرية ومادية.