48 ساعة تفصل رياض محرز عن مانشستر سيتي

يبدو أن الأمور قد حسمت أخيرا، بخصوص مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز، الذي سيرسم انتقاله لمانشستر سيتي خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أن مانشستر سيتي، توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي ليستر سيتي بخصوص صفقة انتقال رياض محرز.

وأضافت ذات الصحيفة، أن نجم المنتخب الجزائري، على موعد لإجتياز الفحص الطبي في السيتي، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقدرة القيمة المالية، في صفقة انتقال رياض محرز، إلى مانشستر سيتي، بحوالي 70 مليون أورو، دون الكشف بعد عن مدة العقد.