48 ساعة تفصل رياض محرز عن مانشستر سيتي

وكشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أن مانشستر سيتي، توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي ليستر سيتي بخصوص صفقة انتقال رياض محرز.

وأضافت ذات الصحيفة، أن نجم المنتخب الجزائري، على موعد لإجتياز الفحص الطبي في السيتي، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقدرة القيمة المالية، في صفقة انتقال رياض محرز، إلى مانشستر سيتي، بحوالي 70 مليون أورو، دون الكشف بعد عن مدة العقد.

Manchester City agree £60m deal with Leicester for Riyad Mahrez… with winger set for medical in next 48 hours https://t.co/ruNfYgTavA pic.twitter.com/QHQQH9hLqa

— MailOnline Sport (@MailSport) July 8, 2018