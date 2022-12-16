48.50 مليون مشترك في الهاتف النقال بالجزائر خلال الثلاثي الثالث لـ2022

كشفت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في تقريرها الأخير، أن عدد المشتركين في الهاتف النقال “الجيلين الثالث والرابع” بلغ 48،50 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.

وحسب ذات الهيئة، فقد عرف هذا الرقم ارتفاعا بـ3.65 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 والتي سجل فيها 46،79 مليون مشترك.

ومن بين 48،50 مليون مشترك في الهاتف النقال، يوجد 44،04 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع. مقابل 4،46 مليون مشترك في ال”جي أس أم”.

وبلغت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال 109،94 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. مقابل 106،26 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وتحتل موبيليس الصدارة ب 20،78 مليون مشترك في شبكات “جي أس أم” و الجيل ال3 و الجيل ال4. متبوعة بالمتعامل جيزي “14،99 مليون” ثم المتعامل أوريدو “12،72 مليون مشترك”.

وقد سجل المتعامل موبيليس ارتفاعا في عدد مشتركيه في الجيل ال3 و الجيل ال4 حسب التقرير.

وقد أعد هذا التقرير على أساس عدد السكان البالغ عددهم 44،12 مليون نسمة في 30 سبتمبر 2022.