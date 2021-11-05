480 مشاركا في أكبر معرض بشمال إفريقيا للنفط والغاز في وهران

تشارك حوالي 480 مؤسسة وشركة خدمات من عديد البلدان في النسخة العاشرة من معرض ومؤتمر شمال أفريقيا للبترول (NAPEC). من 8 إلى 11 نوفمبر في “مركز محمد بن أحمد للمؤتمرات” وهران.

ومن المتوقع حضور ممثلين لقطاع النفط والغاز وموردي المنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعي الهيدروكربونات والطاقة.

بالإضافة لذلك سيتم تنظيم محاضرات لصالح المشاركين. وسيتناولون بشكل خاص “الطاقة في شمال إفريقيا: الموارد والتحديات والفرص”.

زيادة على ذلك الاستراتيجيات والاستثمارات المستقبلية في ظروف السوق الجديدة في شمال إفريقيا. موقع الغاز الجزائري في السوق العالمية والمحلية. مفتاح المشاريع والفرص القادمة في المنطقة: الإنجازات والأهداف. الفرص والتحديات الكبرى لمستقبل القطاع الوسيط والمصب في الجزائر”. وكذلك التنمية الإقليمية ومستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال وتسويق الغاز.

بالإضافة لذلك قال المنظمون إن NAPEC 2021 هي فرصة لتبادل الخبرات في مجال الهيدروكربونات والطاقة.

ومعرض شمال إفريقيا للنفط والغاز (نايباك-NAPEC)، الأكبر من نوعه في المنطقة.

وقد أقيمت النسخة الأولى منه عام 2011، حيث يجمع شركات في قطاع النفط والغاز من الجزائر ودول المنطقة وكذلك من قارات العالم.

أسبوع النفط الإفريقي

بالإضافة لذلك أعلن “أسبوع النفط الإفريقي”، معرض النفط والغاز الرائد في القارة الإفريقية. عن مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين في دورته 27. المقرر عقدها من 8-11 نوفمبر، في مدينة جميرا في دبي.

زيادة على هذا سيتمكن الحضور من المشاركة في نقاشات تركز على دعم مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في قارة إفريقيا.

وتحت شعار “تحقيق النجاح في سوق متغير”، يجمع “أسبوع النفط الإفريقي نخبة من المتحدثين لمناقشة موضوعات متنوعة. بحيث تشمل استجابة القطاع لمشهد السوق المتطور، والفرص المتاحة للاعبين الجدد والأصول عالية القيمة.

بالإضافة إلى تحليل التأثيرات الكلية لعملية التحول العالمي للطاقة على قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في إفريقيا”.

زيادة على هذا يحظي أسبوع النفط الإفريقي بدعم من كبرى شركات النفط والغاز والطاقة من مختلف أنحاء العالم. على سبيل المثال إيني، شيفرون، شل، إكوينور، بيرينكو، ريكون إفريقيا.

بالإضافة إلى سيبلات إينرجي، أفريكا أويل كورب، بي جي إس، وفجرو.

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