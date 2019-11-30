489 ضابط شرطة برتبة ملازم أول يؤدون اليمين القانونية

أدت دفعة جديدة من ضباط الشرطة برتبة “ملازم أول” اليوم اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر بحضور الإطارات السامية من المديرية العامة للأمن الوطني وإطارات من قطاع العدالة.

وبلغ عدد أفراد الدفعة الجديدة المتخرجة 489 ملازم أول من بينهم 69 ملازم أول من الإناث.

وتلقى أفراد الدفعة المتخرجين تكوينا نظريا وتطبيقيا في القانون العام والدستور وقوانين ولوائح حقوق الإنسان حسب ما تنص عنه قوانين الجمهورية.

كما تلقى الضباط المتخرجون تكوينا تطبيقيا على العمل الشرطي العملياتي، من خلال برامج التكوين المعتمدة على مستوى مختلف مدارس الشرطة والتي تأخذ بعين الإعتبار كل السيناريوهات التي تواجه الشرطة خلال عمليها الميداني.

وتضمن التكوين الذي تلقاه الضباط المتخرجون من إكتساب الخبرات و التقنيات الحديقة للتحكم في مختلف أشكال الإجرام للحافاظ على النظام العام و توفير الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن الضباط المتخرجين يتحصلون مباشرة على صفة ضابط شرطة قضائية للعمل تحت اشراف العدالة وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.