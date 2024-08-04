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°49.. حرارة شديدة بهذه المناطق غدا الإثنين

بقلم نادية بن طاهر
°49.. حرارة شديدة بهذه المناطق غدا الإثنين
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف طقسا مشمسا وحارا على أغلبية ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا حارا، وطقسا مشمسا على المناطق الساحلية. ورعود على المناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 33 و38 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 34 و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف أجواءً حارة على وسط الصحراء، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب. وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و49 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

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