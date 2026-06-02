49 قتيلا و2214 جريحا في حوادث مرور خلال أسبوع

توفي 49 شخصا وأصيب 2214 آخرون بجروح إثر وقوع 1772 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن. خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ماي المنصرم.

وحسب ما أوردته، اليوم الثلاثاء، حصيلة للحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سيدي بلعباس، بوفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح، إثر وقوع 22 حادث مرور.

من جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 1588 حريقا. منها حرائق منزلية وصناعية وأخرى مختلفة، سجلت أهمها بولاية الجزائر 91 حريقا، سطيف 89 وعنابة 73.

كما قامت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة في مجال العمليات المختلفة بـ5261 تدخل. من أجل إنقاذ 459 شخص في حالة خطر وتغطية 4345 عملية إسعاف.

وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تنصيب جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام ابتداء من الفاتح من جوان، حيث قام بـ 12 تدخل، ما سمح بإنقاذ 3 أشخاص من الغرق والموت المحقق. وكذا تقديم الإسعافات الأولية 4 أشخاص وإجلاء 5 أشخاص آخرين نحو الهياكل الصحية المحلية. دون تسجيل أي حالة وفاة غرقا في البحر.

كما أشار البيان إلى أن جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل للحماية المدنية تدخل في نفس الفترة لإخماد 38 حريقا عبر عدة ولايات من الوطن.

