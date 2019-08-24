49 مفتشا للشرطة يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة

أدى 49 مفتشا للشرطة الحاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية، يوم السبت، اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة، بحضور إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني ومن هيئة القضاء.

تلقت الدفعة الجديدة تكوينا متخصصا بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد الصومعة، ودام هذا التكوين 03 أشهر. وشمل هذا التكوني عدة مواد قانونية وتطبيقية منها، القانون العام والخاص، الإجراءات الجزائية، الإجراءات الجزائية التطبيقية، القانون الإداري، الدستوري، تقنيات الشرطة العلمية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساسيات الطب الشرعي.

بالاضافة إلى مبادئ حقوق الانسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.

وبعد أدائهم اليمين القانونية سيتم توجيه المتخرجين إلى العمل الميداني في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني تعزيزا لمهام توفير الامن والحفاظ على النظام العام في المجتمع، وتدعيم صفوف الضبط القضائي ومكافحة الاجرام .