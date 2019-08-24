49 مفتش للشرطة يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة

أدى اليمين القانونية اليوم السبت، بمجلس قضاء البليدة، 49 مفتشا للشرطة الحاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية.

وكانت الدفعة الجديدة قد تلقت تكوينا متخصصا بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد الصومعة، دام 03 أشهر.

وشمل التربص عدة مواد قانونية وتطبيقية منها، القانون العام والخاص، الاجراءات الجزائية، الاجراءات الجزائية التطبيقية، القانون الاداري، الدستوري.

بالإضافة لتطبيقات تقنيات الشرطة العلمية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأساسيات الطب الشرعي، مبادئ حقوق الإنسان.

وعقب أدائهم اليمين القانونية، سيتم توجيه المتخرجين إلى العمل الميداني في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني.