5 سنوات حبسا لمغني “الراب” وشركائه لترويجهم المخدرات وسط الأحياء الشعبية

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد مغني الراب المعروف في الوسط الشعبي “البا ” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. فيما تمت ادانة شركائه بعقوبات تراوحت من عامين إلى 10 سنوات حبسا نافذا معرامر بالقبض لاحد المتهمين الهارب من العدالة وجاءت هذه الاحكام لقيامهم بترويج المخدرات وسط الاحياء الشعبية بالعاصمة بمنطقة ذبيح شريف عبر دراجة نارية.

المتهمون هم مغني الراب المكنى “البا” المدعو “ي.ماسينسا”رفقة شركائه كل من “ش.شريف” طالب جامعي سنة اولى محاسبة مالية. و المتهم “ف.م” المكنى زاكوشا و “ح.م.رضا” والمتهم”د.وليد” صاحب صفحة لبيع الملابس على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى جانب كل من “ا.بلال” ،”م.م.طاهر”. كما تغيب عن جلسة المحاكمة المتهم الهارب من العدالة المدعو “شريف” المنحدر من ولاية خنشلة الممول الرئيسي للمخدرات.

وأثناء تفتيش المتهمين من قبل عناصر الأمن ثم العثور بحوزة المكنى زاكوشا على 67 مشط من المؤثرات العقلية أي حوالي الف حبة من نوع “البريغابالين” مخبأة باحكام فوق سطح منزله بالعاصمة كان يقوم بتوزيعها على شركائه. من اجل ترويجها وسط احياء العاصمة بمنطقة ذبيح شريف عبر دراجة نارية. كما ثم العثور على البعض الاخر من المتهمين كمية من القنب الهندي واسلحة من الصنف السادس ومسدس كهربائي وسكين من الحجم الكبير. بالإضافة كذلك إلى العثور بحوزتهم على مبالغ مالية معتبرة نتيجة ترويج هذه السموم .

هذا وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بحيازة ونقل وتوزيع المخدرات و حمل أسلحة بدون مبرر شرعي و حمل سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

من جهته التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة ،مع التماس مصادرة المحجوزات.

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