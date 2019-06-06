«5 آلاف تاجر غير معني بنظام المداومة فتحوا محلاتهم تطوّعا»

رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين.. طاهر بولنوار لـ: “النـــــّـــــــــهــــار”

أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أنّ أكثر من 5000 تاجر فتحوا محلاتهم تطوعا.

وذلك خلال يومي عيد الفطر المبارك، فيما بلغت نسبة الاستجابة لنظام المداومة خلال نفس الفترة ما بين 98 من المئة إلى 100 من المئة.

وأوضح بولنوار في تصريح لـ «النهار»، أمس، أن الكثير من البلديات لم تنشر قوائم المحلات المعنية بالمداومة،

مما صعب على ساكنيها معرفة عناوين تلك المحلات، مشيرا إلى أن كل مخالف لنظام المداومة ليومي عيد الفطر

المبارك يعرض لغرامة مالية بين ٣٠٠٠٠ دج و٢٠٠٠٠٠ دج، وقد تمتد إلى غلق إداري للمحل التجاري مدة 30 يوما، حسب القانون.

وقال بولنوار «إنه زيادة على عدد المداومين المسجّلين على المستوى الوطني ٦٠٣٦٢ فإنّ المعلومات تشير إلى أنّ

أكثر من 5000 تاجر فتحوا محلّاتهم تطوّعا، مما يجعل عدد التجار العاملين خلال العيد (تجارة بالتجزئة –

خدمات – مخابز – وحدات الإنتاج والتحويل – محطات الوقود) يفوق ٦٥٠٠٠ بمعدّل 42 متعاملا في كل بلدية».