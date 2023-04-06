قناة النهار 5 آلاف خبزة ترمى يوميا.. ظاهرة تبذير الخبز تتضاعف هذه السنة بقلم قناة النهار نشر في 06 أفريل 2023 - 17:40 شارك غرِّد أرسل 8 0 5 آلاف خبزة ترمى يوميا.. ظاهرة تبذير الخبز تتضاعف هذه السنة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dQB37 اقرأ أيضا محمد علال: العدو الأول للفنان هي الرقابة وحذف المشاهد والجمهور هو لي يحكم قناة النهار 30 مارس ضحكة ولعبة /🤔 ماهو أضخم كائن في الكرة الأرضية ؟🤔 شاهد الإجابة قناة النهار 31 مارس أمل وهبي: معنديش حدود في الموسيقى ونخدم كل شيء معاصر ونهتم بالكلام والموضوع قناة النهار 02 أفريل عبدو: التمثيل ليس دراسة وتكوين بل موهبة قناة النهار 02 أفريل رمضان مع هشام Cook / 👨🍳😋 كبدة مشرملة وكورني محشيين بموس التونة قناة النهار 31 مارس محمد علال.. لا يوجد تنظيم قناة النهار 03 أفريل أجواء حارة مرتقبة على أغلب المناطق .. قناة النهار 25 مارس أمين تيتي: يطرب الحاضرين بأغنية المرحوم حسني راني مرا هنا ومرا لهيه قناة النهار 29 مارس ضحكة و لعبة : لي تمس الشجرة و تولي اللولة بصحتها الكادو 😂😂 قناة النهار 02 أفريل إتحاد الكتاب الجزائريين..دعوات لإعادة التفعيل قناة النهار 17 مارس