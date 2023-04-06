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قناة النهار

5 آلاف خبزة ترمى يوميا.. ظاهرة تبذير الخبز تتضاعف هذه السنة

بقلم قناة النهار
5 آلاف خبزة ترمى يوميا.. ظاهرة تبذير الخبز تتضاعف هذه السنة
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5 آلاف خبزة ترمى يوميا.. ظاهرة تبذير الخبز تتضاعف هذه السنة

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