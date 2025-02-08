5 آلاف دينار غرامة لهذه المخالفة 

أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول تغيير الإتجاه دون التأكد من أن المناورة.

وأوضح المنشور انه يجب على سائقي المركبات عند رغبتهم في تغير الاتجاه استعمال اشارة تغيير الاتجاه في الجهة التي يراد الانعطاف اليها مسبقا بمسافة كافية وآمنة تسمح للمستعملين الاخرين الانتباه الى المناورة وتخفيض السرعة في الوقت المناسب.

وأضاف المنشور أن مخالفة أحكام التغير الهام للاتجاه دون التأكد من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الاخرين ودون تنبيهم في الرغبة لتغير الاتجاه مخالفة مرورية.

ويعاقب عليها القانون، طبقا للمادة66/د2 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، بالاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة مع القدرة على القيادة لمدة 10 أيام الى غاية تسديد الغرامة الجزافية المقدرة بحدها الادنى5000دج.