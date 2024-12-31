5 آلاف دينار غرامة هذه المخالفة الخطيرة

حذرت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور، السائقين من خطورة مخالفة التجاوز.

وأوضحت القيادة ذاتها أنه لا يمكن لسائق مركبة القيام بالتجاوز أثناء شروع سائق في الأمام أو الخلف بمسافة قريبة في التجاوز.

وأكدت في منشورها أن هذا السلوك منافٍ للقوانين. ويعدّ مخالفة مرورية طبقا لأحكام المادة 66/د6 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.

كما يعاقب عليه القانون بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دينار.

ودعمت مصالح الدرك الوطني منشورها بفيديو يوضح مدى خطورة التجاوز الخطير.