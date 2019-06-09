5 آلاف سكن بالعاصمة مهدد بالإنهيار

قال شلغوم عبد الكريم رئيس نادي المخاطر الكبرى، أن مشكلة الفيضانات في اقصى الجنوب تتكرر سنويا دون تحديد فترة معينة.

مضيفا في حديث لـ” النهار”، أن الحكومة تفتقر لسياسة واضحة وعليمة حول التسيير العقلاني للفيضانات.

مشيرا إلى أن هنالك 700 بلدية و40 ولاية مهدة بالمخاطر الكبرى على غرار الفيضانات.

خاصة وأنه منذ فيضانات 10 نوفمبر 2001 والحكومة تؤكد على وضع سياسة وقائية غير أنها لم تأخذ الدروس بعين الإعتبار.

وأضاف في ذات السياق، أن هنالك 5 آلاف سكن بالجزائر العاصمة تم بناؤه داخل الوديان، خاصة وأن هنالك 100 واد بالعاصمة.