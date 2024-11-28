5 أشخاص نصّابين.. شرطة باتنة توجه نداء للمواطنين

وجّهت مصالح أمن ولاية باتنة نداء للجمهور من أجل التعرف على 5 أشخاص نصبوا واحتالو على العديد من المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وعملا بأحكام المواد 11 ، 17 ، 36 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة. فإن مصالح أمن ولاية باتنة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أفادت إلى علم المواطنين، أن الأشخاص الظاهرين، مشتبه فيهم في قضايا النصب والاحتيال باستعمال وثائق مزوّرة وباستعمال أرقام هاتفية 0664.81.97.51-0549.52.56.67.

كما وجهت مصالح أمن ولاية باتنة ، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكرهم أو تعامل مع المشتبه فيهم. بصفته شاهد أو ضحية أو مساهمته في تقديم معلومات من شأنها أن تساعد في التحريات. التوجه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة أو فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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