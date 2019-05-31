5 أفلام جزائرية تتنافس على جوائز مهرجان وجدة للفيلم المغاربي

تنافس خمسة أفلام جزائرية في مسابقتي الفيلم الروائي الطويل و القصير بمهرجان وجدة الثامن للفيلم المغاربي ،

الذي تعقد فعالياته من 11 إلى 15 جوان المقبل وفقا للمنظمين.

وسيتنافس “عرفان” لسليم حمدي و”صوت الملائكة” لكمال يعيش في منافسة الفيلم الروائي الطويل مع أربعة أعمال مغاربية أخرى

بينها “فتوى” للتونسي محمود بن محمود و”طفح الكيل” للمغربي محسن بصري، يضيف المصدر ذاته .

وفي مسابقة الفيلم الروائي القصير، سيدخل غمار المنافسة كل من “سينابس” لنورالدين زروقي و”نقطة صفر” لنسيم بومايزة

و”هدي هي” ليوسف محساس، إلى جانب تسعة أعمال مغاربية أخرى بينها التونسي “الأخوان” لمريم جبور والمغربي “قلق” لعلي بن جلون.

وسيترأس الناقد والباحث في السينما أحمد بجاوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للمهرجان

كما سيقدم ماستر كلاس حول تاريخ وواقع السينما الجزائرية.

وسيتم من جهة أخرى تكريم العديد من السينمائيين المغاربيين بينهم المخرج الفرانكو-جزائري رشيد بوشارب،

ونظيره المغربي سعد الشرايبي بالإضافة إلى الممثلة التونسية فاطمة بن سيدان، حسب ذات المصدر .