5 ألاف دينار زيادات في معاشات المجاهدين المتقاعدين

ستعرف معاشات المجاهدين المتقاعدين زيادات تصل الى خمسة ألاف دينار بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع “السميغ” بمائتي ألف دينار.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على ان فئة المجاهدين التي اشتغلت في فترة الجزائر المستقلة وتتقاضى معاشات من عند الصندوق الوطني للتقاعد بمعدل مرتين ونصف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون على الاقل أي خمسة واربعين ألف دينار، فإن معاشاتها ستعرف زيادات تصل الى خمسة ألاف دينار لتصبح خمسة مليون سنتيم على الأقل.

وتأتي هذه الزيادات في أعقاب رفع الحكومة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من ثمانية عشر إلى عشرين ألف دينار.

وأفادت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020, بأن عجز الصندوق الوطني للتقاعد لهذه السنة سيبلغ ثمانية وستون ألف مليار ما سيجبرها على تغطية العجز بضخ تلك الاموال عن طريق الخزينة العمومية.

وسيدرس الصندوق الوطني للتقاعد الأعباء المترتبة عن رفع قيمة “السميغ” من أجل اتخاذ كافة احتياطاته.