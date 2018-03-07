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5 أندية تمثل الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد

الرياضة
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5 أندية تمثل الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد
بقلم كريم.تيغرمت

ستشارك خمسة أندية جزائرية، في البطولة العربية لكرة اليد، المقرر بتونس، والخاصة بفئتي إناث ورجال، والتي ستجرى ما بين 15 إلى 25 مارس الجاري.

وستكون كرة اليد الجزائرية، ممثلة في هذه البطولة العربية، في فئة الرجال، بناديي عين التوتة، وترجي أرزيو.

حيث أوقعت القرعة نادي عين التوتة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب نادي بجمال التونسي، الغرافة، وجدة، الشرطة العراقي، أهلي طرابلس.

أما نادي ترجي أرزيو سيشارك في المجموعة الثانية إلى جانب نادي ساقية الزيت التونسي، قطر، الأهلي السعودي، الاتحاد الليبي، أهلي سداب العماني.

وفي الفئات النسوية، ستمثل الجزائر ثلاثة أندية، ويتعلق الأمر بكل من نادي الأبيار، الجمعية النسائية بقسنطينة، ونادي فتيات قسنطينة.

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