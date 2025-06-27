5 أندية جزائرية ممنوعة من الانتدابات بسبب الديون !

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة محدّثة بالأندية المعاقَبة بمنع الانتداب على خلفية النزاعات المالية.

وتضمنت القائمة 5 أندية جزائرية، تم تجميد قدرتها على تسجيل لاعبين جدد حتى تسوية وضعياتها.

وحسب بيانٍ لموقع “فيفا”، فإن قائمة حظر التسجيل الصادرة عن الفيفا موردٌ أساسيٌّ لمجتمع كرة القدم. إذ تفصّل الأندية حول العالم التي تواجه حاليًا حظرًا على التسجيل فرضه الفيفا.

وتشمل هذه القائمة الأندية الممنوعة مؤقتًا من تسجيل لاعبين جدد بسبب مخالفاتٍ مختلفة، مثل النزاعات المالية أو الخروقات التنظيمية.

كما تعدّ قائمة حظر التسجيل الصادرة عن الفيفا أداةً أساسيةً للاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية والأندية واللاعبين والوكلاء. وتساعد على ضمان الشفافية والامتثال في مجال الرياضة، ما يتيح لأصحاب المصلحة البقاء على اطلاعٍ دائمٍ بالأندية غير المؤهلة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الحظر.

وجاءت قائمة الأندية الجزائرية المعنية بقرار المنع على النحو التالي:

نادي الاتحاد السوفي: بداية العقوبة بتاريخ 9 جانفي، مدة المنع: ثلاث فترات تسجيل مقبلة.

بداية العقوبة بتاريخ 9 جانفي، مدة المنع: ثلاث فترات تسجيل مقبلة. شبيبة القبائل: بداية العقوبة كانت بتاريخ 9 أفريل، ولمدة مفتوحة إلى غاية تسوية الملف (Until lifted).

بداية العقوبة كانت بتاريخ 9 أفريل، ولمدة مفتوحة إلى غاية تسوية الملف (Until lifted). جمعية الشلف: بداية العقوبة كانت بتاريخ 23 ماي، ولمدة مفتوحة إلى غاية تسوية الملف.

بداية العقوبة كانت بتاريخ 23 ماي، ولمدة مفتوحة إلى غاية تسوية الملف. نادي أمل الأربعاء: بداية العقوبة كانت بتاريخ 27 ماي ولمدة مفتوحة إلى غاية تسوية الملف.

بداية العقوبة كانت بتاريخ 27 ماي ولمدة مفتوحة إلى غاية تسوية الملف. وفاق سطيف: بداية العقوبة كانت أمس الخميس 26 جوان، ولمدة ثلاث فترات تسجيل مقبلة.

العقوبات تشمل جميع عمليات تسجيل اللاعبين الجدد. سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وتبقى سارية المفعول إلى حين تسوية القضايا المالية المرتبطة بها.

العقوبات المفتوحة (Until lifted) تعني أن الأندية معنية بالمنع حتى تسوية النزاع وسداد المستحقات.

في حالة الأندية المعاقبة لفترة زمنية محددة (3 فترات تسجيل)، حتى في حال التسوية المبكرة. تبقى العقوبة سارية حتى انقضاء المدة المقررة.