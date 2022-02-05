5 أيام في البرد والظلام.. هكذا صمد جسم الطفل ريان

يرقد الطفل المغربي ريان، والذي يشغل الرأي العربي، لليوم الخامس على التوالي، في البئر السحيقة الضيقة في بلدة اغران قرب مدينة شفشاون، شمال المغرب.

ويتسائل العديد، عن الحالة الصحية للطفل، ومدى قدرة جسمه على التحمل، خصوصا وأن البرد يشتد لاسيما ليلا.

وحسب مراسل “العربية”، أكد أطباء ومتخصصون، اليوم السبت، أن للأطفال عامة قدرة جسدية على تحمل الظروف المناخية أكثر من غيرهم.

كما أشار البعض، إلى أن الحرارة أعلى قليلا في باطن البئر البالغ عمقها حوالي 32 متراً، وقطرها أقل من نصف متر.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإنه يتم تزويد الطفل بالأكسجين، والماء أحياناً، وهو ما يساعد في استمراره على قيد الحياة.

ورغم كل هذا، فإن صمود ريان لمدة 5 أيام يشكل استثناء بلا شك، لاسيما أن حرارة الجسم تنخفض جدا في مثل تلك الحالات، لاسيما إن كانت ثيابه رطبة.

يذكر أن الطفل المغربي دخل يومه الخامس دون طعام أو حتى شراب باستثناء الأيام الأولى، حيث أفاد والده بأنه شرب قليلا.

وحسب وسائل إعلام مغربية، فقد تم العثور على الطفل ريان حيا يرزق، حيث سيتولى فريق طبي إخراجه من النفق.

وقال مراسل الجزيرة من موقع البئر، إنه تم تجهيز مروحية وطاقم طبي متخصص في الإنعاش لتوفير الرعاية للطفل ريان فور إخراجه.

كما نقلت وسائل إعلام محلية أن طاقما طبيا مختصا في الإنعاش دخل إلى النفق ضمن فرق الإنقاذ.

وفي وقت سابق، وصلت سيارة إسعاف إلى موقع النفق الذي يشهد محاولات إنقاذ الطفل ريان في ضواحي شفشاون. كما قالت مصادر صحفية مغربية إن عمليات الحفر اليدوي انتهت وإن فريقا دخل النفق لإنقاذ الطفل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن سيارة الإسعاف تقل والدي الطفل ريان رفقة طاقم طبي.

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