5 إجراءات قبل موسم الحج حفاظا على سلامة الحجاج

كشفت أمس وزارة الداخلية السعودية ، عن 5 إجراءات جديدة ستطبق استعدادا لموسم حج العام 2025. تهدف إلى “المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة”.

وتتمثل الاجراءات فيما يلي:

-آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة الأحد (15 شوال 1446هـ الموافق 13 أفريل 2025م).

-آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة الثلاثاء (1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أفريل 2025م).

-ابتداءً من الأربعاء (25 شوال 1446 هـ الموافق 23 أفريل 2025 م)، سيتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة. الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين. غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا.

وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة. صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج. وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم”.

-إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أفريل 2025 م). حتى الاثنين (14 ذي الحجة 1446 هـ الموافق 10 جوان 2025 م).

-عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج. وذلك اعتبارًا من الثلاثاء (1 ذي القعدة 1446 هـ الموافق 29 أفريل 2025 م).

ودعت وزارة الداخلية وفقا للوكالة إلى “الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية. لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية”.