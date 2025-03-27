5 إرهابيون يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية
بقلم النهار أونلاين
سلّم (5) إرهابيون أنفسهم للسلطات العسكرية وبحوزتهم (5) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.
وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي يتعلق الأمر بكل من الإرهابيين بربوشي الذهبي والمهري عبد الله اللذان. سلما أنفسيهما للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.
وكذا الارهابيين عقباوي محمـد المدعو “أبو فضيلة”. وبربوشي محمـد المدعو “كركب” والهمال علي المدعو “أبو زيد”، الذين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية. ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.
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