5 إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش بتمنراست وسكيكدة

سلم اليوم الأربعاء، 5 إرهابيين أنفسهم، للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة، وبحوزتهم 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و11 مخزن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدانية.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الأمر يتعلق بثلاثة إرهابيين – في تمنراست هم، “غربي أحمد” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، “غدير عبد الناصر” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، “عماري لزهر” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

أما بسكيكدة فيتعلق الأمر بكل من المسمى “مرابط رابح” المكنى “شعيب”، الذي كان ينشط كمختص في صناعة المتفجرات، والمسمى “بوخالفة حسين” المدعو “شرحبيل”. الإرهابيان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2002.