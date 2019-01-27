5 بلديات ببرج بوعريريج تعود لزمن “نوظ تعمّر جا الماء” في عز الشتاء

أعلنت المديرية الجزائرية للمياه وحدة برج بوعريريج اليوم، عن انخفاض منسوب المياه بسد عيد زادة الذي يمون المنطقة بالمياه الشروب.

وإثر ذلك قررت المديرية تخفيض حصة كل بلدية من التزود بالمياه، إلى حين عودة منسوب المياه بالسد إلى حاله الطبيعي.

وعلى هذا الأساس ستكون حصة كل من بلديات برج بوعريريج والعناصر وسيدي امبارك، يوما كل ثلاثة أيام.

في حين ستكون حصة بلدية مجانة يوما كل 4 أيام، في حين حصة بلدية تاغروت هي يوما خلال يومين.

حيث ستستمر هذه الوضعية إلى حين ارتفاع منسوب الماء بسد عين زادة، أين سيتم العودة إلى البرنامج القديم.

وطالبت المديرية على خلفية ذلك المواطنين بضرورة الإستعمال العقلاني لهذه المادة الحيوية.