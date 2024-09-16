5 بنوك تطلق الدفع عبر الهاتف الشهر المقبل

تعتزم 5 بنوك إطلاق خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال، باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وهذا اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وحسبما أفادت به مديرة تجمع النقد الآلي، آسيا بن شابلة كيروش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنه و إبتداء من أكتوبر 2024، سيتمكن عملاء خمس بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة.

ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات، على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR code الخاص بالتاجر. مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني، مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.

وتقدم 3 مؤسسات حاليا خدمة الدفع عبر الهاتف النقال وهي البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك السلام-الجزائر وبريد الجزائر. ومع انضمام البنوك الخمسة الجديدة، سيرتفع العدد إلى 8 مؤسسات تقدم هذا النوع الجديد من الدفع الالكتروني.

ويعتزم تجمع النقد الآلي GIE Monétique مواصلة جهوده لتعميم الدفع عبر الهاتف النقال. مع إطلاق مشاريع جديدة في عام 2025 لتطوير وتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني في الجزائر.