5 تغييرات في تشكيلة سيدات “الخضر” أمام غانا

كشف مدرب المنتخب الوطني لـ”السيدات” فريد بن ستيتي، التشكيلة الأساسية، التي اختارها لمواجهة منتخب غانا.

وتلتقي سيدات “الخضر” بنظيراتهن الغانيات، اليوم السبت. على أرضية ملعب “بركان” بالمغرب، بداية من الساعة 17:00، في صدام قوي، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وأجرى المدرب فريد بن ستيتي، 5 تغييرات كاملة في التشكيلة الأساسية مقارنة بالتي اعتمد عليها في لقاء الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات. أمام سيدات نيجيريا.

وأشرك مدرب المنتخب النسوي، علواش بدلا من كرشوني. فيما عوضت بوساحة زميلتها طالب مولر، مقابل اشراك بوطالب مكان خليف، وبلمو عوض ايكان، إلى جانب ولد براهم بدلا من زميلتها نايلي.

وكانت رفيقات الحارسة المتألقة نقازي، قد حققن انجازا تاريخيا ببلوغ ربع نهائي المنافسة الإفريقية. وكلهن عزم على مواصلة التألق والعبور إلى المربع الذهبي على حساب الغانيات.