5 تنظيمات طلابية يغلقون جامعة باتنة “1”

أقدمت صبيحة اليوم 5 تنظيمات طلابية على غلق كليات ومعاهد جامعة باتنة “1” .

وجاء ذلك بسبب ما اعتبروه حالة التسيب والاهمال الذي آلت اليه معاهد وكليات وأقسام الجامعة. فضلا عن جملة الخروقات القانونية التي تم تسجيلها في الشق البيداغوجي. خاصة فيما تعلق بعدم الإعلان عن التسجيل في الشهادة الثانية ليسانس وشهادة الماستر الثانية. وماستر ليسانس نظام قديم الذي قال عنه معدوا بيان الاضراب الموزع على جميع الجهات الوصية، أنه لم يعلن عنه أصلا ولا أحد يعلم كيف تمت عملية إعداد قوائم الطلبة.

كما تم ذكر الكثير من النقائص الادارية من غياب الموظفين والعمال عن مواقع عملهم. مع توجيه اتهامات لبعض رؤساء الاقسام ونوابهم بإنشاء امبراطوريات خاصة يخدمون فيها كل شيء إلا مصلحة الطالب.

من جهته تم التواصل مع المكلف بالاعلام بجامعة باتنة “1”، الذي تهرب من الرد عن هذا الاضراب.